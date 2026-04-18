フランスの俳優ナタリー・バイさん＝2024年8月、フランス南西部アングレーム（ゲッティ＝共同）ナタリー・バイさん（フランスの俳優）欧州メディアによると17日に死去。77歳。フランス映画界にヌーベルバーグ（新たな波）を起こしたゴダール、トリュフォー両監督らの作品に出演した。48年、フランス北西部ノルマンディー生まれ。トリュフォー監督の「映画に愛をこめてアメリカの夜」（73年）で注目された。「緑色の部屋」（7