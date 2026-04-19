京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親のスマートフォンに「遺体を遺棄する方法」の検索履歴があったことがわかりました。 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（３７）は市内の山林に息子で小学生の結希さん（１１）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。 捜査関係者によりますと、安達容疑者は容疑を認め、落ち着いた様子で取り調べに応じているということです