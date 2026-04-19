『自分のことを人間だと思っている』と言われたというマルプーさん。思った以上に納得せざるを得ない、人間味が強すぎるお姿が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなし、愛くるしさ満点のその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：知人に犬を見せたら『自分のことを人間だと思っている』と言われ…思わず納得する『まさかの