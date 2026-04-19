タイタニック号の救命胴衣（AP＝共同）【ロンドン共同】1912年の航海中に氷山に衝突し、沈没した英豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日、英国で競売にかけられ、53万ポンド（約1億1300万円）で落札された。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいという。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のう