筆者の知人A子さんは、社会人になったばかりの頃、強面で真面目な上司がどうしても怖く見えてしまい、質問をするのも緊張するほど苦手に感じていました。そんなある日、A子さんが上司の席に行くと──。苦手な上司との距離がグッと縮まったエピソードをご紹介します。 強面の上司 私が社会人になったばかりの頃の出来事です。私は学生の頃から強面の人が怖そうで苦手でした。そして、私の初めての上司は、強面で真面目