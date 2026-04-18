Codex CLIでターミナルで動くAIアプリを作っているところ Photo: かみやまたくみ AIを使えばプログラミングがわからなくてもアプリが作れる。生成AIが登場してそう言われるようになり、2026年の今もその流れは続いているかなーと思います。プログラマーやエンジニアじゃなくてもアプリが作れる。それってホントなんでしょうか？というわけで、10ヶ月ほどAIを使ってAIアプリを作り続けてみま