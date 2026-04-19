18日夕方、熊本市西区の市道交差点で、乗用車が歩行者をはね、6歳の女の子が重体となっている事故で、逮捕された運転手は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話していることが分かりました。 警察の発表によりますと、午後4時50分ごろ熊本市西区花園1丁目の市道交差点で、父親と一緒に歩いていた中央区段山本町の小学生、ヴェルモデ・ロシュ・玲杏さん（6）が、乗用車にはねられました。 玲杏さんは頭を強くうち意識不