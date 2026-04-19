◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・中日（１９日・甲子園）中日は脳震とう特例措置で福永裕基の出場選手登録を抹消した。「３番・三塁」で出場した１８日の阪神戦（甲子園）の３回の守備でファウルフライを追って三塁カメラマン席に落下し、頭部を裂傷していた。福永は全１８試合に出場し、打率２割９分４厘、１本塁打、５打点で、打線に欠かせぬ存在だった。代替指名選手としてブライト健太が昇格した。試合後、井上一樹監督が福永