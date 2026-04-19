“異変”は、ある日いきなり現れた――。健康診断はオールA。それでも、がんは静かに進行していた。【衝撃画像】「アソコがハムスターくらい大きくなっていた」昨年5月、36歳で「精巣がん」と診断されたインフルエンサーのたたさん。気づいた時には、腫瘍はわずか数日で急激に肥大。「ハムスターくらい」の大きさにまで膨れ上がっていたという。発見が1週間遅れていたら大事になっていた可能性も。本人が語る「がん進行のリア