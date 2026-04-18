【デンバー共同】米大リーグのパドレスが、サッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノさんと妻クワンザ・ジョーンズさんのグループに球団を売却することで合意間近だと17日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が伝えた。売却額は大リーグ史上最高額の39億ドル（約6201億円）に上る見通し。ダルビッシュ有と松井裕樹が所属するパドレスは、オーナーだったピーター・