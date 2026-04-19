ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号を放った。アスレチックスの先発右腕・セベリーノと対戦。初回の第1打席は四球、2回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席は四球だった。そして5−4で迎えた7回。先頭で打席に入った村上は2番手左腕・ハリスと対戦。2ボール2ストライクから外角に投じられたカーブにタイミン