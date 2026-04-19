【スターバックス】の30周年を記念したアニバーサリー企画が開催！ 進化して帰ってきた限定フラペチーノ®や、懐かしいロゴがワンポイントになった特別感のあるグッズが登場しています。特にフラペチーノは種類も多く、店舗によってラインナップも異なるのだとか。今回はそんなスタバ活が楽しくなりそうなドリンク & グッズをご紹介します。 飲み応えが欲しい時に「THE フラペチーノ