元「KAT-TUN」の田口淳之介（40）が、17日に更新されたYouTubeチャンネル「ビューティースタジアム」に出演。かつて手を染めた犯罪について語った。田口は16年にジャニーズ事務所（当時）を退所後、19年5月に大麻取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、同10月に懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を受けた。当時の状況について「令状が来た瞬間に、自分の中ではピンと来ていた」と回顧。自身がマークされていることに気付いてい