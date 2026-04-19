暑い季節のメイク崩れに悩む方に♡タイムシークレットの人気ひんやりコスメシリーズが今年も数量限定で登場しました。冷感成分配合でひんやり心地よく、UVケアや崩れ防止も叶える優秀アイテム。夏のベースメイクを快適にしてくれる新作をチェックしてみてください♪ 最強UVパウダーで美肌キープ♡ 「ミネラルプレストパウダークールR2」は8gで1,980円（税込）、全3