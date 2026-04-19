今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『春到来！ラジコン船から満開の桜を眺めるお花見クルージング【RCカメラ】』というルーフェさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今年もとある桜の名所で、ラジコン船にカメラを積んでお花見クルージングに行きました 今回は撮影に360度カメラの「Insta360 X3」を使用したので、川沿いに続く桜並木を心ゆくまでお楽しみください。船の詳細はこちら⇒sm46102065川