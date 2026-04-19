東根市の飲食店で19日、男性客の顔面を殴り、前歯の一部を折るなどのけがをさせたとして34歳の男が傷害容疑で警察に逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは上山市旭町2丁目の自称・派遣社員の34歳の男です。警察の調べによりますと、自称・派遣社員の男（34）は19日午前0時35分ごろ、東根市温泉町1丁目の飲食店で30代男性客の顔を手や拳で殴る暴行を加え、男性の右上の前歯の一部を破折させるなどした疑いです。