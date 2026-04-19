◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第11節福島―岐阜（2026年4月19日とうスタ）J3福島は19日、ホームで岐阜と対戦。今季から加入したFW三浦知良（59）が2月7日の開幕戦以来のスタメン出場。J公式戦の最年長出場記録を59歳1カ月24日に更新した。前半20分で交代し、今季初ゴールはお預けとなった。スタメン出場したカズは前半6分、セットプレーからのチャンスでクロスに左サイドのファーに絶妙なポジショニング。頭で合わせた