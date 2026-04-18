Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これは、とりあえず全カーオーナー1個は持っておくべきですね。大型ショッピングモールなどの大規模駐車場でどこに車を停めたか分からなくなったときはもちろん、イザというときの盗難対策としても有効なスマートタグ機能を搭載したカーチャージャー「Boomtag Car Charger」は、安心感が違います。急速充電対応なの