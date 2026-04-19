ブライトン三笘薫のダイレクトボレー弾に、岩政大樹氏も「完璧でした」イングランド1部ブライトンが現地時間4月18日にプレミアリーグ第33節でトッテナムと対戦し、2-2で引き分けた。途中出場の日本代表MF三笘薫が左足のダイレクトボレーを叩き込んでスタジアムを沸かせた。解説の元日本代表DF岩政大樹氏は「完璧でした」と絶賛した。ベンチスタートだった三笘はチームメイトの負傷の影響で前半20分から緊急出場を果たした。す