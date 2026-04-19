100均の巾着袋は、お手頃な反面作りやデザインの部分でクオリティがイマイチなことも…。プチプラでも、せっかくなら大人が使いやすいものだと嬉しいですよね。そんな中、セリアで見つけた『フェイクレザー巾着』は、高級感のあるデザインでチープ感なし♡サイズ感も使いやすく、100円の商品とは思えません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フェイクレザー巾着価格：￥110（税込）サイズ（約）：150×180mm販売ショ