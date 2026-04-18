4月18日までに、日本の元女子バレーボール選手の古賀紗理那が自身のInstagramのストーリーズを更新。そこに、元日本女子卓球選手の福原愛が登場。イメチェンした姿が大きな話題となっている。古賀のストーリーズでは、《今日はじめましてでした福原愛さんとってもお綺麗で興味深いお話ありがとうございました◎》とコメントを綴り、福原とのツーショットを公開した。「2人は、東京ビッグサイトで4月15日から17日まで開かれたプ