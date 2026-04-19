きょう19日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：15）は「ハローキティ 次の50年を描く者たち」を届ける。【動画】『情熱大陸』貴重な映像… ハローキティのデザイン現場を公開「カワイイだけでは先はない」。ハローキティのプロデューサー、皆川真穂氏はそう言い切る。今回、社員でもめったに入ることのないというデザインの現場に、初めて取材が許された。30人のデザイナーが集まった会議で議題に上がったのは「戦略キティ