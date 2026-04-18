Y!mobile向けスマホ「moto g66y 5G」がAndroid 16に！ソフトバンクは16日、携帯電話サービス「Y!mobile」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「moto g66y 5G（型番：A501MO）」（Motorola Mobility製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月16日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話