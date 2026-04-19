中日前監督の立浪和義氏（５６）が１９日、中日応援番組「サンデードラゴンズ（サンドラ）」（ＣＢＣ・毎週日曜午後０時５４分〜）に生出演。「立浪の刃で井上ドラゴンズに切り込みまスペシャル」というコーナーで古巣に緊急提言を行った。中日は開幕から７カード連続勝ち越しなしで最下位に低迷。また岡林、サノー、橋本、アブレウと故障者が続出し、１９日には福永と花田もケガのため登録抹消となった。立浪氏は「これだけケ