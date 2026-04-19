１９日午前７時頃、札幌市中央区南６西８の人気ラーメン店「らーめん信玄南６条店」で、通行人から「爆発があった」と１１０番があった。店は集合住宅を兼ねた３階建て建物の１階部分に入居しており、札幌中央署などによると、店舗の約１０平方メートルが焼け、火は約４０分後にほぼ消し止められた。店は当時、無人でけが人はいなかった。同署が出火原因を調べている。