ソフトバンク・杉山一樹投手（２８）が信頼回復に向けて一歩を踏み出した。チームの守護神を任されている右腕は、１１日の日本ハム戦（エスコン）後、自身の投球内容にフラストレーションをため込み、ベンチ内を殴打して左手を骨折。１７日に首脳陣やチームメート、スタッフらに一連の行動を謝罪した。禊が済んだわけではない。右腕は「信頼をもう一回、一から積み上げないといけない」とかみしめるように言った。小久保監督か