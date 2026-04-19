皇族を増やすため、▼女性皇族が結婚後も皇室にとどまる案、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案の2つがあがっています。どのような課題があるのでしょうか。【写真で見る】神武天皇から今の天皇陛下まで続く「万世一系」「万世一系」の皇位継承最後の女性天皇は江戸時代皇位の継承をめぐっては、「万世一系」という神武天皇から今の天皇陛下まで、2000年以上「一つの血筋」が続いてきたとされる考え方があります。そ