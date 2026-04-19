東京・渋谷区のバス停にワゴン車がなんらかの原因で突っ込み、50代の男性が死亡する事故がありました。警視庁などによりますと、19日午前10時半すぎ、東京・渋谷区の「東2丁目」のバス停に、「車両が突っ込んだ」と110番通報がありました。50代の男性が運転するワゴン車が、なんらかの原因でバス停の屋根を支える柱に突っ込んだということです。この事故でワゴン車を運転していた男性がその場で死亡し、近くにいた80代の男性がケガ