【北京＝照沼亮介】ヒト型ロボットと人間が共に走るハーフマラソン大会が１９日、北京で行われた。１位のロボットは５０分２６秒で優勝し、人間のハーフマラソンの男子世界記録（５７分２０秒）を上回った。中国は２０２６年をヒト型ロボットの「商業化元年」と位置づけており、技術力をアピールした。昨年に続き２回目の開催となった今回は、前回の５倍以上となる１０５チームのロボットが出場し、人間約１万２０００人と並走