大阪・関西万博の開幕1周年に合わせて再来日した中東ヨルダンパビリオンの政府代表代行を務めたシファ・ズグールさん＝12日、大阪府吹田市大阪・関西万博で人気を集めた中東ヨルダンパビリオンの政府代表代行を務めたシファ・ズグールさん（55）が開幕1周年に合わせて再来日し、共同通信のインタビューに応じた。会期中、平和を訴える催しが多数開かれたが、今も各地で戦火が絶えない。「私たちは同じ地球に住んでいる。世界中で