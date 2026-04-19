旬のフルーツを贅沢に味わいたい方に♡カフェコムサでショートケーキフェアが開催されています。創業30周年を記念した特別なラインナップは、生産者の想いとパティシエの技が詰まった一品ばかり。見た目も美しいアートのようなケーキで、特別なひとときを楽しんでみてください♪ 30周年記念いちごケーキ♡ 「奈良県産いちご『古都姫』のショートケーキタルト」