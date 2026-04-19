◆明治安田Ｊ２、Ｊ３百年構想リーグ▽第１１節福島―岐阜（１９日・とうほう・みんなのスタジアム）福島の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホームの岐阜戦で開幕戦（２月７日・甲府戦）以来となる先発出場を果たし、Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録を５９歳５２日に更新した。前半６分には右サイドからのＦＫに大外から飛び込み、ヘディングシュート。わずかに枠を外れたが、得点の可能性を感じさせた。前半２１分に途中交代となっ