中東情勢の悪化により、原油から作られ、プラスチックなどの原料となる「ナフサ（粗製ガソリン）」の供給不安と価格高騰が深刻化している。 ナフサとは、原油を蒸留して得られる軽い留分（ガソリンに似た透明な液体）。国内では主に工場（プラント）で熱分解され、エチレンやプロピレンなどの石油化学基礎製品を作り出す。そしてこれらの基礎製品は、さらにポリ袋やラップ、ペットボトルや食品の包装といった、私たちの身近な生