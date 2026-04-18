ノーコードでユーザーインターフェースを備えたデータベースシステムの構築ができる「Airtable」ですが、無料プランでは利用できるデータ量に制限があり、中規模以上での用途では有料プランでの契約が必要となります。そこで代替サービスとして既存のデータベースに接続でき、無料かつオープンソースでセルフホストが可能な「NocoDB」が公開されています。nocodb/nocodb: A Free & Self-hostable Airtable Alternativehttps://