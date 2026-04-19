卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が１９日までに、出産したことを発表した。自身の公式サイトで「ご報告」と題し、「平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と４月１７日付で伝えた。「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所