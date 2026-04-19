宮城・仙台市の中心部にあるマンションの敷地に、体長1.5メートルほどのクマがとどまっています。19日午前5時20分ごろ、仙台市青葉区でクマ1頭が目撃され、その後、マンションの敷地の中の茂みにとどまっています。仙台市は捕獲のため箱わなを設置していますが、今後の状況次第で、自治体の判断で猟銃を使用する「緊急銃猟」も含めて対応を検討しています。近くに住む人：こんなところまで来るかなと。ありえない。警察によります