2026年4月17日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで日本代表初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と、木原龍一選手が天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席した。【写真】りくりゅうが手にしていた「ヴァレクストラ」のバッグを見る。ほか天皇皇后両陛下と懇談する姿なども。同日の朝、引退を表明した りくりゅうペア。東京・元赤坂の赤坂御苑で開催された園遊会で、両陛下に今後の活