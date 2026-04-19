若いうちから老後のことを考えて貯金している家庭もあるでしょう。老後の計画を立てやすくするために、毎月決まった金額を貯金していく方法もよいかもしれません。 本記事では、二人以上世帯の平均消費支出を基に「月5万円」を貯金するには、収入がいくらあればよいのかを計算しています。また、月5万円の貯金で老後資金を賄えるのかについてもご紹介します。 二人以上世帯の平均消費支出 総務省統計局の「家計調