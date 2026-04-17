追いかける側が、いよいよ本気で首位を射程に捉えてきた。パドレスが１６日（日本時間１７日）に本拠地ペトコ・パークでマリナーズを５―２で下し、２０２３年以来の８連勝。試合のなかったドジャースとのゲーム差を１・５に縮め、ナ・リーグ西地区の主導権争いを一気に熱くしている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、この急浮上を単なる連勝の勢いではなく、クラブハウ