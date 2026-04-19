「紀州のドン・ファン」こと野崎幸助さんが、2018年に急性覚醒剤中毒で死亡した事件。殺人罪などに問われた元妻の須藤早貴被告（30）が一審に続き無罪となった大阪高裁の判決を不服とし、大阪高検は4月6日、最高裁に上告した。元妻の関与を直接的に裏付けるものはなく、高裁は3月に無罪を言い渡していた。【画像】須藤早貴被告（30）の貴重な高校「卒アル」写真をすべて見る須藤早貴被告「致死量を超える覚醒剤を気づかれずにどう