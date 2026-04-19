タレントの辻希美さんが、2026年4月12日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【朝ごはん雑談】ゆる〜く話すつもりが、、、どんどん悩みが出てきて話が止まらなかった朝」と題して、最近悩んでいることを語った。「街歩いててさ、握手してくださいって言われてさ」朝ごはんを食べながら近況を話し始めた辻さん。いまは、25年8月に生まれた第5子の夢空ちゃんが、夜中に1時間おきに起きることが多く、睡眠不足ながらも子育てに奮闘して