道路をトコトコと歩く、真っ白でふわふわな3つの塊。 【写真】シャリがトコトコ歩いています その姿が「お寿司のシャリにしか見えない」とSNSで大きな注目を集めている。 話題となっているのは、トイプードルのココちゃん、マルチーズのハルくん、マルプーのひまわりちゃん、合計3匹のワンちゃんたちが一緒にお散歩する動画だ。上から見ると、程よく握られた寿司飯のような絶妙なフォルムと白さで、まるでシ