巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が18日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。ポーカーフェイスの理由を明かした。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）と