2026年4月17日、中国メディア・環球時報は、仏メディア・フランス24の報道を引用し、中国各地で減量した体重分の食品がもらえるユニークな取り組みが広がり、市民の健康意識を高めていると報じた。記事によると、江蘇省無錫市のコミュニティー活動センターで、500g減量するごとに500gの牛肉と交換でき、1人最大10kgまで受け取れる「ぜい肉を牛肉に」イベントが行われており、数千人が参加している。現場では測定エリアの前に10人余