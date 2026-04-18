血糖値を上げない炭水化物の食べ方は何か。医師の牧田善二さんは「炭水化物を加熱調理したときに、その後の冷める過程で増える『レジスタントスターチ』という物質は、血糖値は上げることがなく、AGEの産生も抑制する」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／w-stock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／w-stock■「和食