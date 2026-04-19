アメリカがイランに対する海上封鎖を続けていることをうけ、イランはホルムズ海峡の再封鎖をすると発表しました。停戦期限が迫る中、双方の駆け引きが続いています。ホルムズ海峡をめぐっては、アラグチ外相が開放するとしていましたが、ガリバフ議長は18日、イランに対するアメリカの海上封鎖を批判し、ホルムズ海峡はイランの支配下にあると主張しました。ロイター通信によりますと、イランは18日午後から再びホルムズ海峡を封鎖