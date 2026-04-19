◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が逃げ切り、Ｇ１初勝利を飾った。松山弘平騎手は１７年アルアイン以来、同レース２勝目で、スターアニスで制した先週の桜花賞に続くＶ。ホープフルＳ覇者の同レース勝利は２０２０年に無敗３冠のコントレイル以来、６年ぶりとなった。