阪神タイガースの元プロ野球選手で野球解説者、タレントの関本賢太郎氏が4月18日、21時30分に自身のSNSで活動自粛を発表した。発表全文は以下の通り。【画像】関本氏が本人のSNSで行った発表「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを重く受け止め、当面の活動を自