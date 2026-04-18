老舗アパレル企業からの脱却を掲げ、蓄電池とAIインフラを軸に事業構造を抜本的に転換するスターシーズ株式会社。中期経営計画では売上631.7億円、営業利益36.7億円という飛躍的成長を掲げ、その実現に向けた具体的な道筋も明確に示された。同社 代表取締役社長の鈴木雅順氏への取材と中期経営計画 FY2027.2 - FY2029.2（以下、中期経営計画）をもとに、“進化型企業”としての現在地と未来像を読み解く。■アパレルからの脱却 〜