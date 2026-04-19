◇第80回全日本体操個人総合選手権男子決勝(19日、高崎アリーナ)橋本大輝選手が大逆転で大会6連覇を飾りました。5種目目の平行棒終わりで首位に立つ岡慎之助選手とは0.184差と大接戦。迎えた最後の鉄棒では、直前に岡選手が14.900点の高得点を出しますが、橋本選手は圧巻の演技で15.000点をマーク。橋本選手が大逆転で6連覇を達成しました。昨年も2024年パリオリンピック金メダルの岡選手と終盤に順位が入れ替わる激闘の末、2021